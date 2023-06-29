Став відомий ще один суперник киян на зборах.
ФК Динамо Київ
29 червня 2023, 19:15
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило ім'я ще одного суперника на навчально-тренувальному зборі в Австрії.
16 липня команда Мірчі Луческу проведе контрольний матч проти кіпрського Аріса з Лімассола. Гра пройде у місті Леобен.
Таким чином, графік спарингів Динамо виглядає так:
5 липня — Динамо Бухарест (Румунія)
8 липня — Вольфсбергер (Австрія)
12 липня — Янг Бойз (Швейцарія)
16 липня — Аріс (Кіпр)
Раніше помічник головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону.