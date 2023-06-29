Україна

Дмитро Кара-Мустафа прокоментував домашню перемогу у першому контрольному матчі на літніх зборах.

Тренер Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після першого спарингу на навчально-тренувальних зборах проти Кременя (3:1).

"Це був наш перший контрольний матч на зборах. Зіграли у змішаному складі. Надали можливість усім хлопцям проявити себе. Зараз з нами працюють, у тому числі, футболісти U-19. В принципі після хороших навантажень у тижневому циклі команда проявила себе сьогодні непогано. Показали хороші швидкості. Так, є певні моменти, помилки, над якими треба працювати, але для цього і потрібні збори. Побачили, у яких моментах треба вдосконалюватись. Грою в принципі задоволені.

Кременю треба віддати належне, адже суперник намагався дати нам бій. У них була подвійна мотивація, адже завжди принципово зіграти та показати себе проти клубу вище класом — клубу УПЛ. Вони добре оборонялись та вибігали у контратаки. Після однієї з них і відкрили рахунок. В цілому клас Кривбасу, звичайно, вищий, тому ми зробили те, що і повинні були — виграли.

Перший матч після важкої травми у Семенова? Семенов дуже багато часу пропустив. Але після такого пошкодження він одразу показав себе дуже добре. Просто молодець. Таке враження, що у нього й не було цієї перерви без футболу.

Перший збір ми закінчуємо 1 липня. Команда отримає два вихідних. Після чого 4 липня відправляємось на два тижні на другий збір на Закарпаття. Добре попрацюємо, зіграємо контрольні матчі з хорошими суперниками. Після чого повернемось до Кривого Рогу і тут вже вийдемо на фінішну пряму підготовки до нового сезону", - наводить слова Кари-Мустафи прес-служба клубу.

Свій наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе проти львівських Карпат. Гра відбудеться 8 липня.