Україна

Football.ua розглядає питання можливого проходу збірної України на Олімпіаду через молодіжний чемпіонат Європи.

Збірна України ніколи у своїй історії не брала участі у футбольних турнірах на Олімпіадах, але все може змінитись і колись треба розпочинати.

Олімпійські ігри відбудуться влітку 2024 року і це дуже важливий турнір для багатьох спортсменів по всьому світу, а також вболівальників, які уважно стежать за своїми кумирами.

Що потрібно зробити, аби потрапити на Олімпіаду?

Європейський відбірковий етап на кожні Олімпійські ігри проходить у рамках останнього чемпіонату Європи серед команд до 21 року, і цей рік не став винятком.

З погляду квот від УЄФА все досить просто – є чотири місця. Відповідно, на Олімпійські ігри потраплять всі національні команди, які пройдуть у півфінали Євро-2023.

Однак є важливий нюанс – Олімпіада пройде в Парижі і одне місце від Європи вже автоматично займає Франція. Це означає, що лише три найкращі збірні Євро-2023 потраплять до Парижа.

З іншого боку, збірна Англії не може відібратися на Олімпіаду, оскільки там виступає Великобританія, а у футболі її представляє лише окрема частина Королівства.

Яка ситуація зараз:

За підсумками вчорашніх матчів у півфінали молодіжного Євро-2023 потрапили збірні Ізраїлю та Іспанії, а сьогодні, 2 липня, визначаться ще два півфіналісти турніру, серед яких може бути Україна. У першому чвертьфіналі зіграють збірні України та Франції, а у другому Англія та Португалія.

Таким чином, є чотири варіанти розвитку подій для "синьо-жовтих" під керівництвом Руслана Ротаня.

Варіант №1: переможцями чвертьфіналів стануть Англія та Франція

Якщо Англія та Франція обіграють Португалію та Україну відповідно, то на Олімпійські ігри пройдуть два інших півфіналісти — Іспанія та Ізраїль, а третій учасник стане відомим пізніше.

За путівку на ОІ буде проведено окремий матч, у якому зустрінуться команди, які були найкращими з тих, хто програв у чвертьфіналах. Це будуть Грузія (переможець своєї групи) та Україна (друга найкраща команда).

Варіант №2: Англія та Україна переможуть у чвертьфіналах

Якщо у півфінали Євро-2023 пройдуть Англія та Україна, то у 1/2 фіналу турніру будуть три збірні, які й поїдуть на ОІ до Парижа. Це будуть Україна, Іспанія, Ізраїль та Франція. Англія у свою чергу, як ми писали вище, взяти участь в ОІ не може.

Варіант №3: Португалія та Україна переможуть у чвертьфіналах

Якщо Португалія та Україна обіграють своїх суперників у 1/4 фіналу турніру, то ситуація стає складнішою. У такому разі прохід у півфінал не гарантує попадання на ОІ, оскільки у 1/2 фіналу будуть чотири команди на три путівки на Олімпіаду.

У такому разі, фіналісти Євро-2023 пройдуть на Олімпіаду, а третю путівку буде розіграно серед тих, хто програв у півфіналах, в окремому матчі.

Варіант №4: переможцями чвертьфіналів стануть Португалія та Франція

Найжахливіший варіант для України, якщо "синьо-жовті" поступляться французам, а португальці обіграють англійців. У такому разі Португалія разом з Іспанією, Ізраїлем та Францією отримають путівки на ОІ до Парижа.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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