Україна

Нова угода з молодим футболістом розрахована до літа 2026 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту із захисником Антоном Болем.

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

За основну команду "біло-синіх" Боль дебютував у травні цього року, у матчі проти Олександрії (5:1), вийшовши на заміну. Загалом на його рахунку три матчі у складі основної команди.

Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило про продовження контракту із захисником Максимом Дячуком.