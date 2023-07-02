Нова угода з молодим футболістом розрахована до літа 2026 року.
Антон Боль, ФК Динамо Київ
02 липня 2023, 10:35
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту із захисником Антоном Болем.
Нова угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
За основну команду "біло-синіх" Боль дебютував у травні цього року, у матчі проти Олександрії (5:1), вийшовши на заміну. Загалом на його рахунку три матчі у складі основної команди.
Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило про продовження контракту із захисником Максимом Дячуком.