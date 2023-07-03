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Голкіпер молодіжної збірної Франції прокоментував поразку від України.

Молодіжна збірна Франції сенсаційно поступилась представникам України в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023.

U-21. Франція — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри воротар "Les Bleus" Люка Шевальє підбив підсумки зустрічі.

"Я розчарований, тому що в нас був реальний шанс здобути перемогу. Суперники мали поодинокі нагоди, де або ти обираєш правильне рішення, або в твої ворота залітає м’яч.

Звісно, що за ходом гри були моменти, коли в нас далеко не все виходило належним чином. Це штанга від Баркола, пенальті, другий пропущений м’яч, який ми пропустили перед самою перервою через невитриману лінію захисту та наш гол з офсайду.

Ми дуже талановиті, але є певні моменти, у яких ми припускаємось помилок, і потім не можемо їх компенсувати.

Із огляду на ситуацію в їхній країні, можливо, українці були більш заведені, аніж ми. Це дійсно бойова команда. Ми також намагались такими бути, але, можливо, нам це вдавалось менше за них", — заявив французький виконавець.

У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.