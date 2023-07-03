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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 2 липня:

Молодіжна збірна України віком до 21 року здобула сенсаційну перемогу над однолітками з Франції на чемпіонаті Європи-2023.

Цей результат дає можливість нашій команді вперше в історії зіграти у футбольній частині Олімпійський ігор, що наступного року відбудуться в Парижі.

Колишній нападник Артем Кравець обійняв посаду радника президента київського Динамо.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.