Україна

Ізраїльський клуб оцінює футболіста у три мільйони євро.

Півзахисник Маккабі Тель-Авів Парфе Гіагон може продовжити свою кар'єру у донецькому Шахтарі. Про це повідомляє Sport5.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" поки не робило офіційної пропозицій щодо трансферу 22-річного івуарійця, який може зіграти під нападником або зліва на фланзі.

Також наголошується, що ізраїльський клуб оцінює футболіста у три мільйони євро та вже почав шукати потенційну заміну на трансферному ринку.

Минулого сезону Гіагон провів 37 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.