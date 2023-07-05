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Колишній наставник "гірників" вперше поділився своїми думками після відходу з донецького клубу.

Колишній головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував свій період правління "гірниками", а також поділився своїми думками про молодих гравців напередодні матчу молодіжної збірної України проти Іспанії у півфіналі Євро-2023.

"Минулого року молоді гравці не грали у Шахтарі через те, що в команді було багато легіонерів. Після початку війни вони поїхали, а хлопці перебували в оренді. Одним із них був Мудрик. Ми створили команду з нуля, чим створили відмінний імідж. З війною вони стали більш стійкішими та дуже міцними морально.

Ми добре пізнали один одного за часи бомбардувань, перебування в підвалах та автобусних поїздок. Щоб з'їздити на матч Ліги чемпіонів, нам потрібно було 20 годин, або 17 годин на один матч чемпіонату України. Ми терпіли сирени, жили в бункерах та підвалах. Останній рік я прожив у бункері. Це колосальне психологічне випробування, яке зробило всіх сильнішими та витягло цей потенціал.

Коли граєш важливі матчі й водночас думаєш про тактику та виживання під бомбами, тоді Ліга чемпіонів стає просто тренуванням. Ми були в готелі, думали про те, щоб вижити, щоб не впала бомба. Але водночас я мав думати про перемогу над Бензема, Вінісіусом та компанією. Футбол — це спосіб показати, що Україна хоче жити, як усі. Екстремальні умови змушують тебе бути більш зосередженим.

За Мудрика не випадково заплатили 100 мільйонів, але ми повинні пам'ятати, що він підписав контракт на вісім років. Я впевнений, що він покаже все, на що здатен. Судаков — мегаталант. Бондаренко з його паузами у грі, коли він не здається вибухонебезпечним, є золотим мозком. Неймовірно, як вони домінують у матчах. З Мудриком можна обіграти Іспанію, яка буде володіти м'ячем, а в контратаках українці можуть бути смертоносними.

Вони починали з нуля, а зараз дивіться на те, де вони перебувають. Це неймовірно — бути у півфіналі. Ці гравці мають великі перспективи для подальшого прогресу, це покоління, яке зробило великий стрибок із Шахтарем. Ми змусили про нас говорити у цих нелюдських умовах.

Всі повідомлення від футболістів у Instagram змушують мене почуватися дуже щасливим. Я підтримую з ними дружбу, я майже як батько для них, і все, що я бачу, змушує мене відчувати велику гордість. Гравці мають гарну перспективу продовжувати прогресувати. Ну а я і мій тренерський штаб починаємо з нуля, перебуваючи у пошуку нового виклику", - наводить слова Йовічевіча Marca.

Йовічевіч очолював Шахтар минулого сезону, за підсумками якого "гірники" стали чемпіонами України, а також гідно виступили в групі Ліги чемпіонів та дісталися 1/8 фіналу Ліги Європи. Після цього Шахтар звільнив Йовічевіча та призначив на його місце Патріка ван Леувена із луганської Зорі.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться сьогодні, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.