Уночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами Калібр. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі. Відомо про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих.

Футбольний клуб Рух висловив свої співчуття сім'ям загиблих від рук російських окупантів.

"Тримайся, рідний Львове! 💔😞

Рашисти провели наймасштабнішу атаку на Львів з початку повномасштабної війни! Є загиблі та поранені! Щирі співчуття рідним та близьким", - написано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Рух запланував дев'ять спарингів на літнє міжсезоння.