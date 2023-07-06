Жовто-чорні відреагували на трагедію у Львові.
Стали відомі наслідки удару по житлових будинках у Львові / фото МВС, ДСНС
06 липня 2023, 12:59
Уночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами Калібр. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі. Відомо про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих.
Футбольний клуб Рух висловив свої співчуття сім'ям загиблих від рук російських окупантів.
"Тримайся, рідний Львове! 💔😞
Рашисти провели наймасштабнішу атаку на Львів з початку повномасштабної війни! Є загиблі та поранені! Щирі співчуття рідним та близьким", - написано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Рух запланував дев'ять спарингів на літнє міжсезоння.