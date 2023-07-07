Україна

Раймонд Аттевелд розповів про шлях у футболі та роботу з Патріком ван Леувеном.

Перший асистент головного тренера донецького Шахтаря Раймонд Аттевелд прокоментував свою роботу під керівництвом Патріка ван Леувена, а також розповів про цілі "гірників" на новий сезон.

"Мене звати Раймонд Аттевелд. У минулому виступав за різні клуби як гравець. З Патріком працюю вже десь 10 років, тому дуже добре його знаю. Я знаю його якості, а він – мої. Стежу за тим, аби гравці були в порядку: щоб інтенсивність зберігалася на високому рівні й тактична ситуація відповідала нашим вимогам. Тобто це щоденна робота з гравцями.

Ми почали працювати разом в Кайраті. До цього були знайомі ще в Нідерландах, тому почали працювати разом. Після Кайрата пішли різними шляхами в Маккабі Тель-Авів. Потім я став головним тренером Маккабі Нетанья. Далі знов працювали разом у Зорі. І тепер ми тут.

Перші дні зборів? Основна увага протягом міжсезоння приділяється тому, щоб гравці набрали відповідну форму. І завжди, коли починаєш у новому клубі, треба зрозуміти рівень футболістів. Зараз ми помітили, що цей рівень дещо відрізняється від минулорічного в плані фізичних показників та інтенсивності, тому нам треба додавати. Маємо три з половиною тижні міжсезоння, аби підготувати їх до першої гри.

Минулого сезону Шахтар став чемпіоном, і це те, що ми, звісно, прагнемо повторити. Також було б добре пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Для нас важливо, щоб футболісти зрозуміли, як ми хочемо грати: інтенсивність, пресинг, відповідальність за кожний матч сезону", - наводить слова Аттевелда прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ виніс рішення щодо скандального матчу Шахтаря проти Дніпра-1.