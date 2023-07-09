Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками щодо підготовки команди до нового сезону.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Металіста 1925 (1:0).

"Це перша гра. Хотіли перевірити фізичні кондиції футболістів. Функціональний стан. Тому тактичних задач ми не ставили.

Особливу увагу приділяли взаємодії між лініями. І тим комбінаціям, які напрацьовували на тренуваннях. В першому таймі нам це більше вдавалося. По перерві менше. Але загалом грою я задоволений.

Функціональний стан команди для цього етапу зборів — задовільний. Але в нас заплановані ще три спаринги. Попереду — багато роботи.

На підході в нас — ще два гравці, які нас сто відсотків посилять. Вони сьогодні не грали. Але я вірю, що вони стануть невід‘ємною частиною команди.

Перемагати — завжди приємно. Яка б це гра не була. Починати з позитиву — приємно. Сьогодні нам багато вдавалося. Перемога — найкращий клей для команди", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

Раніше Верес оголосив про підписання Паста та Євгенія Шевченка.