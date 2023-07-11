Україна

Грецька команда змінила своє рішення щодо 29-річного поляка.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора не повернеться до складу "біло-синіх" та продовжуватиме виступати за ПАОК на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

За інформацією джерела, представники 29-річного поляка вже перебувають у Греції, щоб обговорити продовження орендного договору.

Зазначимо, що наприкінці травня ПАОК заявив, що не зацікавлений у послугах Томаша, проте наразі рішення керівництва клубу змінилося.

Кендзьора виступав за грецький клуб із січня цього року. На його рахунку 10 проведених поєдинків та один забитий м'яч.

Нагадаємо, чинний контракт поляка з Динамо розрахований до літа 2024 року.