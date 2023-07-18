Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу донецький Шахтар зіграє проти амстердамського Аякса з Нідерландів.

Для команди Патріка ван Леувена це буде третій спаринг на зборах у Нідерландах. До цього "гірники" зіграли внічию з АЗ (3:3) та розгромно поступилися АЕКу з Афін (0:5).

Матч проти Аяксу відбудеться сьогодні, 18 липня, о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, що Шахтар має ще одну заплановану контрольну гру — проти бельгійського Гента, яка пройде 22 липня.