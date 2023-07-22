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Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 22 липня 2023 року.

Київське Динамо у черговому товариському матчі на зборах в Австрії обіграло словенський Рудар із рахунком 6:1.

У складі команди Мірчі Луческу результативними ударами відзначилися Бражко, Шапаренко, Діалло, Рамадані та Караваєв, який оформив дубль. У складі суперника відзначився Блудек.

Також відзначимо, що матч пройшов у незвичайному форматі – команди провели три тайми по 40 хвилин.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Рудар:

Динамо Київ – Рудар 6:1

Голи: Бражко, 21, Шапаренко, 37, Діалло, 54, Караваєв, 83, 113, Рамадані, 117 – Блудек, 6.

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малиш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадані, 81), Буяльський (Кабаєв, 61), Волошин (Лєднєв, 41; Караваєв, 81), Шапаренко (Шепелєв, 41; Андрієвський, 81), Ярмоленко (Діалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Беніто, 41; Горбач, 81).