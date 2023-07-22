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Олексій Сидоров поділився своїми думками після переходу до харківського клубу.

Новоспечений нападник Металіста 1925 Олексій Сидоров прокоментував свій перехід у харківський клуб, з яким підписав контракт на п'ять років.

"Моїм переходом займався агент. Він вів перемовини, коли була пропозиція якась, він мені телефонував та розповідав, що є ось така пропозиція. Також, коли до клубу телефонували, мені казали керівники, що є ще ось такі пропозиції. Найголовніше, що клуби домовилися між собою, тому я щасливий опинитися в Металісті 1925 та зроблю все можливе, щоб приносити користь команді: забивати м'ячі, віддавати передачі та радувати вболівальників своєю грою.

Я раніше був знайомий з Андрієм Чируком та Абдуллою Абдуллаєвим, ще по дитячо-юнацькій школі. Також з багатьма хлопцями перетиналися на футбольному полі, коли грали одне проти одного. Взагалі тут дуже гарний колектив, хороші хлопці, тому, я думаю, що проблем з адаптацією не повинно бути.

У Металурзі мене тренер використовував, як нападника. У нас були різні схеми, як з одним форвардом, так і з двома. Але я завжди діяв на вістрі. На дитячо-юнацькому рівні, взагалі, майже в усіх командах я діяв виключно на вістрі. Тільки в академії Шахтаря мене використовували на різних позиціях. Я грав нападника, вінгера, і в центрі поля та навіть флангового захисника. Тому, якщо тренер скаже, що він бачить мене на іншій позиції, то я тільки за, оскільки хочу приносити користь команді.

Футбольні кумири серед українських та закордонних гравців? Український гравець — це Євген Селезньов, який уже закінчив кар'єру. Тому що він з мого міста. Я маленьким ходив на стадіон, на Донбас Арену та пам'ятаю, як він забив гол ударом через себе. Тоді, мабуть, я через нього й пішов на футбол. Мені батько казав, що цей хлопець з нашого міста. А з європейських мені подобався дуже Кун Агуеро, він також завершив кар'єру. А зараз топи це Ерлінг Голанн та Роберт Левандовські, які забивають купу м'ячів. Вони дійсно показують топовий клас.

Раніше я вболівав за Барселону, коли там був Мессі. Зараз я також підтримую їх, уболіваю, дивлюсь матчі. В Італії мені подобається Мілан. А минулий сезон це, мабуть, Манчестер Сіті. Я дивився за ними, це була команда, яка, я вважаю, дійсно була найсильнішою і є найсильнішою зараз у світі.

Коли є вільний час, я можу подивитися фільм, провести час з друзями, почитати якусь книжку, англійську мову повчити. Вона зараз дуже важлива, я вважаю, для спортсменів особливо. І пограти з хлопцями можна в якісь ігри на телефоні чи на приставці.

Коли відпустка, то тиждень взагалі нічого не роблю, відпочиваю психологічно, морально, фізично, а потім працюю в залі, індивідуально, допрацьовую", - наводить слова Сидорова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 орендував бразильського хавбека Моуру.