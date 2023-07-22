Україна

Венесуельський форвард продовжить кар'єру у Колумбії.

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес продовжить свою кар'єру в колумбійському Атлетіко Насьйональ. Про це повідомляє журналіст Піпе Сьєрра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 24-річний венесуелец вже прилетів до Медельїна, щоб завтра, 23 липня, пройти медичне обстеження.

Зазначається, що футболіста буде орендовано на один рік і контракт включатиме опцію викупу гравця у киян. При цьому колумбійці зможуть отримати лише 75% прав на футболіста.

Минулого сезону Рамірес провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі.