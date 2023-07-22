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Ігор Суркіс розповів про своє перебування на навчально-тренувальному зборі киян в Австрії.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував навчально-тренувальні збори "біло-синіх", які невдовзі повернутися до Києва.

"Цей збір пройшов дуже добре. Я постійно спілкуюся з головним тренером та його помічниками, усе йде за планом. Команда перебуває в хорошому стані – як психологічному, так і спортивному. Тож, сподіваюся, що вболівальники в майбутньому сезоні будуть радіти нашій хорошій грі та результатам.

Переговори з Андрієм Ярмоленком? Я рік тому почав вести переговори про повернення Ярмоленка. І мені сподобалося, що він не відмовив мені. Андрій казав мені, що повернутися до Динамо – це теж його мрія. У Ярмоленка дуже хороша пам’ять, він чудово пам’ятає, хто його виховував. Не просто так я йому казав: "Синку, час додому". Це було від душі. Я вважаю, що Ярмоленко принесе багато користі команді, і всі хлопці будуть лише прогресувати, тренуючись та граючи поруч із ним.

Ми граємо у футбол лише завдяки хлопцям, які боронять нашу країну. Вони — це велика гордість. Наші хлопці можуть палити все що завгодно, адже ці нелюди напали на нашу країну, не дають можливості нашим діткам ходити до садків, шкіл. Наші воїни вийшли з поля бою й пам’ятають, що є такий клуб, як Динамо. І за це їм велика подяка.

У свою чергу Динамо та Фонд братів Суркіс також робили, роблять та будуть продовжувати робити свій маленький внесок у нашу майбутню перемогу. Немає сумнівів, що перемога буде за нами, а нелюди будуть покарані, причому дуже жорстко – і не лише на полі бою, адже Всевишній бачить, що вони роблять із нашими мирними людьми. А нашим воїнам подяка та низький уклін за те, що вони роблять.

Зараз я приїхав до команди й буду тут до кінця збору, після чого разом із ними поїду до Києва. Минулого сезону в нас було багато важких переїздів, перельотів, і я не завжди навіть встигав за командою. Цього сезону, сподіваюся, буде по-іншому. Головне, щоб хлопці-вболівальники Динамо, які воюють на передовій, були живі-здорові та раділи нашим перемогам", - наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

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