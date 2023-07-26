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Паст став одним із новачків рівненського клубу у літнє міжсезоння.

Воротар Євген Паст прокоментував свій перехід у Верес, а також розповів про роботу з головним тренером Сергієм Лавриненком та поділився своїми думками про старт нового сезону.

"У мене закінчився контракт із Чорноморцем. Мені зателефонував Сергій Лавриненко і запропонував попрацювати з ним тут, у Рівному. Я порадився із родиною і погодився. Про Верес я знав багато. Бачив декілька серій "Футболіста". Знаю, що Верес — народний клуб. Має величезну армію вболівальників по всій Україні. Про цей клуб говорять. Та й я сам загалом пильно за ним стежив.

З нинішнім тренером Вереса Сергієм Лавриненком вперше познайомився під час виступів за кропивницьку Зірку. Це був другий клуб у моїй кар'єрі після Чорноморця. Про ту співпрацю залишилися лише хороші спогади. Два роки ми працювали.

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У Зірці раніше також грав разом з Олександром Кучеренком. Добре знаю Василя Курка. Він теж одесит. Він грав за дубль Чорноморця колись. Ми зараз сусіди по номеру.

Чому обрав 44 номер? Це давня історія. Колись ще в дублі Чорноморця адміністратор навіть без мого відома набив і кинув мені. Так я і граю з цим номером усе життя. Може, це моє число. Завжди беру цей номер. Знаю, що під цим номером раніше грав Дмитро Поворознюк. Тепер не маю права вдарити обличчям у бруд. Можу власне шоу запустити. Про голкіперів наприклад.

Як на мене — головне в команді — хороший мікроклімат. А мета — допомогти команді і не підвести головного тренера. Він мені довірився — хочу віддячити. Потрібно виконати задачі, поставлені керівництвом клубу на сезон", - наводить слова Паста прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес підписав капітана Буковини Гакмана.