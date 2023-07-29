Україна

Тренер харківського клубу поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Асистент головного тренера харківського Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Бойова, емоційна гра. Дуже важка для нас. Напевно, як і для будь-якої команди, яка грає проти Шахтаря. Могли розраховувати на більше, але що сталося — те сталося.

Показали досить непогану гру проти сильного суперника, але, на жаль, за хорошу гру залікових балів не дають.

Щодо травми Кравченка, то думаю, що там нічого серйозного. Трішки неприємно підвернув ногу. Андрій Ткачук достойно його замінив, він був одним з найкращих на полі, ми задоволені.

Розуміли, що більше будемо грати без м’яча. З новим тренером гра Шахтаря сильно не змінилася. Ми прагнемо бути більше з м’ячем, але проти такої команди це мало кому вдається. Побачили, до чого нам треба прагнути, будемо працювати.

Новачки Сидоров та Моура? Вони не дуже довго в команді. У них адаптація. Все у них попереду, ми на них дуже розраховуємо. Чи будуть ще новачки — не знаю. Побачимо.

Ми задоволені самовіддачею гравців. У нас були непогані відрізки. Можливо, трішки тиснуло ім’я суперника. Пишаємося тим, як хлопці провели гру. Єдиний негатив — це результат. В майбутньому постараємося грати ще краще, — сказав Голодюк в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.