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Тренер харків'ян дав свій коментар після гри із Шахтарем.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Шахтаря (1:2).

"Матч був дуже цікавий. Зрозуміло, що підсумковим результатом ми не задоволені. Хлопці продемонстрували характер, у другому таймі гра вже була зовсім іншою.

Ми часто з Олегом Голодюком їм кажємо, бути уважними з першої секунди на полі. З цим потрібно щось робити, гравці також повинні більш відповідально до цього ставитися. Над цим треба працювати.

Подивились чотири гри Шахтаря на зборах. Казали хлопцям грати другим номером, розраховувати на контратаки та чекати на свої моменти. Під час перерви казали уважніше грати з своїми опонентами під час стандартів, бо ми пропустили перший після помилки Сидорова. Ми вивчали суперника і знали, що буде багато роботи під час стандартних положень. Так, з одного зі стандартів пропустили — це футбол, тут нічого не поробиш.

Не дивлячись, що це перша гра сезону, ми завжди кажемо, що треба вірити у власні сили. Коли ми впевнені у собі, ми граємо інакше. Ви правильно сказали, що в деяких епізодах були помилки, на тренуваннях такого не має. У цій грі дещо поважали суперника, а потрібно було більше вірити у себе.

Заміна Кравченка у першому таймі? Він отримав пошкодження, тільки з цієї причини його замінили.

Гра Сидорова? Ми казали йому перед грою бути спокійним та не хвилюватися. Ми знаємо, що він допоможе команді у майбутньому. Звичайно, перша гра, хвилювання, він молодий хлопець. Я задоволений тим, як він працює на тренуваннях, йому потрібно трохи часу, щоб адаптуватися до нового колективу. Дай Бог, у нього все вийде.

Юсов та Моура тренуються з командою майже місяць, вже обтерлись у колективі. Вони задоволені бути у команді, а ми ними. Видно, що у них є амбіції та очі палають. Сподіваюсь, що з таким настроєм вони будуть працювати і надалі", - наводить слова Едмара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.