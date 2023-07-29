Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти харківського Металіста 1925 (2:1).

"Ми дуже щасливі. Сьогодні у нас було достатньо моментів. Ми не змогли реалізувати всі, але як для першого матчу, то я дуже задоволений.

У нас дуже багато гравців, в нас є можливість когось замінити, якщо потрібно. Вже зовсім скоро багато гравців повернуться в загальну групу, у мене є вибір.

По травмі Бондаря в мене немає інформації. Я ще не бачився з ним. Наші лікарі з ним.

Тільки кілька тижнів тому ми розпочали свій шлях, наразі я задоволений. Сьогодні було дуже спекотно, тому, можливо, ви не побачили певної інтенсивності. Але все попереду.

Дуже круто, що Невертон, Педрінью Азеведо та Кастільо дебютували та нарешті зрозуміли, що таке УПЛ. Ми будемо тренуватися з ними, щоб ставати ближчими один до одного морально та фізично, а також щоб ставати сильнішими, — сказав ван Леувен в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.