Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська Зоря зустрінеться з криворізьким Кривбасом.

Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Лівий берег у київській області. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. Також на матчі буде доступна система ВАР, за якою слідкуватиме Андрій Коваленко.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Зоря несподівано поступилася Руху (1:2), а Кривбас програв Олександрії (0:1).