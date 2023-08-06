До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.
Гравці Зорі, ФК Зоря
06 серпня 2023, 11:20
Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська Зоря зустрінеться з криворізьким Кривбасом.
Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Лівий берег у київській області. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. Також на матчі буде доступна система ВАР, за якою слідкуватиме Андрій Коваленко.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, у першому турі УПЛ Зоря несподівано поступилася Руху (1:2), а Кривбас програв Олександрії (0:1).