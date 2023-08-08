Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у благодійному та товариському матчі проти Тоттенгема (1:5).

"Я вважаю, що це фантастична ініціатива, аби нагадати світу про те, що війна триває. А щодо футболу – маємо багато глядачів з різних країн, тому це гарний досвід для нас, гравців і тренерів. Пройшло чимало часу відтоді, як ми грали перед уболівальниками, тому це надзвичайний досвід знову зіграти на майже повному стадіоні.

Вважаю, що ми все ще розвиваємось, а такі протистояння із сильними командами, як і впродовж усього міжсезоння, дають нам, тренерському штабу, багато інформації. Також маємо можливість побачити те, де ми знаходимось і що маємо вдосконалювати, якщо зустрічаємось з командами рівня Ліги чемпіонів.

Молоді гравці, які вийшли на поле в другому таймі, проявили хоробрість і показали, що не бояться грати в такій атмосфері. На мою думку, вони прогресували протягом міжсезоння, коли провели місяць з усією командою та з новими молодими футболістами в останні два тижні. Гадаю, що в них усе добре виходить, вони добре адаптуються та як люди добре вливаються в колектив, що для нас також ідеально.

Прощальний матч для Андрія Пятова? Я вважаю, що Андрій є прикладом професійного гравця, який дуже довго виступав, завжди фокусувався на тих моментах, що потрібні для тривалої футбольної кар’єри. Голкіпери завжди мають кілька додаткових років, але я вважаю, що він максимально продовжив свою кар’єру, а тепер настав час іти в іншому напрямку, що він зараз і робить як тренер воротарів. Це гарна ініціатива з боку Шахтаря – попрощатися на такому матчі з повними трибунами, щоб він відчув, що це зроблено і зроблено належним чином, та згадав увесь багатий досвід, отриманий упродовж років.

У всіх країнах є багато українців, а особливо на цій грі я побачив багато українських прапорів на стадіоні. Це те, що нам потрібно зараз, а також буде потрібно під час європейської кампанії: щоб українці приходили на матчі Шахтаря та інших команд, які виступають у єврокубках та представляють Україну", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Шахтар.