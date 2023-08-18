До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.
Гравці Зорі, ФК Зоря
18 серпня 2023, 10:02
Сьогодні, 18 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому луганська Зоря зустрінеться з Олександрією.
Поєдинок УПЛ пройде на стадіоні Лівий Берег у київській області. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов.
Онлайн-трансляція:
Після трьох турів Зоря набрала три очки і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії шість балів та сьомий рядок.