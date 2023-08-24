Угода між сторонами була розірвана за взаємною згодою.
Олександр Мельник, ФК Олександрія
24 серпня 2023, 21:00
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Олександра Мельника.
Угода з 23-річним футболістом була розірвана за обопільною згодою сторін.
У 2019 році Мельник дебютував за Олександрію U-19. Його дебют за основну команду відбувся у вересні того ж року у матчі Кубка України.
Всього на рахунку Олександра 19 поєдинків у чемпіонаті та ще чотири у Кубку України.
Раніше повідомлялося, що Микитишин — гравець Олександрії.