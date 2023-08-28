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Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (2:1).

"Якщо ми виграли, то, значить, тактика гри на контратаках себе виправдала. Ми дивимось на себе і граємо, як можемо, вивчаємо сильні сторони нашого суперника. Ми віддали м'яч, але впевнено награли на перемогу, бо у нас було більше шансів. Якби ми використали всі свої шанси, то точно було чотири голи.

Якщо б мені сказали перед грою, що ми виграємо 2:1, то я б одразу підписався. Хлопці старалися, як і Чорноморець. В таку спеку дуже важко грати. Зараз я можу тільки подякувати. Після гри ми вже перед грою, ми вже дивимось вперед. У нас буде пауза 1-2 дні, і ми будемо готуватись до Олександрії.

Корнієнко зіграв годину. Сподіваємось, що у наступному матчі він зіграє більше. Клас є клас, це видно. Але ми не хочемо його перебігати чи перетримати, щоб була травма. Ми так і планували, що він годину зіграє, і далі вже будемо дивитись.

Чеснаков? Він травмований. Позавчора він надірвав м'язи. Два-три тижні без нього маємо тренуватися, грати. Сподіваюсь, що він наприкінці міжнародної паузи буде у строю", — сказав Скрипник після матчу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Чорноморець.