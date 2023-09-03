Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер та капітан національної команди пропустив останні матчі киян через травму.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко разом із рештою динамівців, які були викликані до збірної України, прибули до розташування національної команди. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, 33-річний українець пропустив останні матчі команди Мірчі Луческу проти турецького Бешикташа у кваліфікації Ліги конференцій через травму.

Була інформація, що Ярмоленко може пропустити найближчі матчі збірної, але докладніших новин від УАФ поки що не було.

На рахунку Ярмоленка 115 поєдинків у складі "синьо-жовтих", у яких він забив 45 голів та віддав 26 результативних передач.

У найближчих матчах збірна України зіграє проти Англії та Італії у рамках відбіркового циклу Євро-2024. Поєдинки пройдуть 9 та 12 вересня відповідно.