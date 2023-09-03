Вінгер та капітан національної команди пропустив останні матчі киян через травму.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, ФОТО ДИНАМО
03 вересня 2023, 14:49
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко разом із рештою динамівців, які були викликані до збірної України, прибули до розташування національної команди. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Нагадаємо, 33-річний українець пропустив останні матчі команди Мірчі Луческу проти турецького Бешикташа у кваліфікації Ліги конференцій через травму.
Була інформація, що Ярмоленко може пропустити найближчі матчі збірної, але докладніших новин від УАФ поки що не було.
На рахунку Ярмоленка 115 поєдинків у складі "синьо-жовтих", у яких він забив 45 голів та віддав 26 результативних передач.
У найближчих матчах збірна України зіграє проти Англії та Італії у рамках відбіркового циклу Євро-2024. Поєдинки пройдуть 9 та 12 вересня відповідно.