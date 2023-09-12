Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі список гравців, на яких може розраховувати головний тренер "синьо-жовтих".

Сьогодні, 12 вересня, збірна України в рамках відбірного циклу чемпіонату Європи 2024 зіграє виїзний матч проти Італії.

Стала відома заявка національної команди на зустріч, яка пройде на легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані.

Італія — Україна. Напередодні

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Єгор Назарина, 23. Андрій Лунін.

З тих футболістів, які зараз перебувають у розташуванні збірної, до заявки не потрапили захисник Микола Матвієнко та півзахисник Олександр Піхальонок. Також раніше збори залишив захисник Олександр Тимчик, який мав пошкодження.

Проте відзначимо повернення до заявки Олександра Зубкова, який пропустив матч проти Англії (1:1).

Нагадаємо, матч Італія — Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.