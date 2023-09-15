Україна

Дніпряни провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера Юрія Максимова.

Захисник Дніпра-1 Володимир Адамюк відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 32-річний українець отримав м'язове пошкодження у серпні, через що пропустив останні матчі своєї команди

Проте зараз Адамюк відновився і вже працює в загальній групі дніпрян.

Також додамо, що вперше дніпряни тренувалися під керівництвом нового головного тренера Юрія Масимова.

Після чотирьох ігор Дніпро-1 набрав п'ять очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч дніпряни проведуть проти Колоса. Гра відбудеться 17 вересня о 15:00 за київським часом.