Дніпряни провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера Юрія Максимова.
Володимир Адамюк, СК Дніпро-1
15 вересня 2023, 07:21
Захисник Дніпра-1 Володимир Адамюк відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 32-річний українець отримав м'язове пошкодження у серпні, через що пропустив останні матчі своєї команди
Проте зараз Адамюк відновився і вже працює в загальній групі дніпрян.
Також додамо, що вперше дніпряни тренувалися під керівництвом нового головного тренера Юрія Масимова.
Після чотирьох ігор Дніпро-1 набрав п'ять очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч дніпряни проведуть проти Колоса. Гра відбудеться 17 вересня о 15:00 за київським часом.