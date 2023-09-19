Україна

Автор першого м’яча у ворота Ворскли поділився враженнями від матчу на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі сьомого туру УПЛ проти полтавської Ворскли (2:0), в якому він відзначився забитим голом.

"Передусім хочу сказати, що ця перемога дуже важлива для нас. Ворскла дала нам дуже хороший бій. Особисто я радий, що відзначився голом, і, звісно, що ми перемогли. Але не будемо забувати, що ми припустилися багатьох помилок на полі.

Мій гол — це більшою мірою спонтанна комбінація. Ванат віддав класний пас п’ятою, а мені вдалося прорватися крізь захисників та пробити.

Важко сказати, чому довго не вдавалося забити другий м'яч. Напевно, варто попрацювати над реалізацією. Але добре, що ми створюємо достатньо моментів.

Ворскла — справді непростий суперник. Тренери попереджали нас, що вони дадуть бій. Гравці майстерні, загалом хороша команда", - сказав Волошин в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Ворскла.