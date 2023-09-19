Україна

Владислав Дубінчак поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував перемогу своєї команди у матчі сьомого туру УПЛ проти полтавської Ворскли (2:0).

"Ворскла — непогана, інтенсивна команда. Я вважаю, вони входять у топ-7 в УПЛ. Ми створили багато моментів, могли забивати більше. Але головніше зараз для нас — на нуль позаду, тому що ми багато пропускаємо і будемо прогресувати у цьому плані. Зараз акцентуємо увагу на обороні. Зіграли на нуль. Не дали створити стовідсоткових моментів, тому гру в захисті оцінюю добре.

Буяльський і до цього був одним з капітанів. У нас є старші хлопці, які відповідають за це. Тому, хто б з них не був: Ярмоленко, Бущан, Караваєв, Андрієвський — вони усі лідери та допомагають молодим.

Динамо без єврокубків і змушено бути чемпіоном? Ви нас не зрозумієте, якщо ми не виграємо чемпіонат. Так, ми не граємо в єврокубках, у нас немає виїздів, тому ми будемо акцентувати увагу на чемпіонаті та Кубку України", — сказав Дубінчак в інтерв'ю Циганик Live.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Ворскла.