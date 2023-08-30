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Football.ua зібрав підбірку зіркових гравців, діти яких теж грають на високому рівні.

Розповідаємо про зіркових гравців, діти яких також грають на високому рівні.

До топу увійшли: Джордж Веа, Ліліан Тюрам, Патрік Клюйверт, Енріко К'єза та Альфі Голанд.

У всіх цих футболістів є сини, які достойно продовжують справу батьків, хтось з них вже встиг виграти чемпіонат Європи, хтось зіграв на Чемпіонаті світу, а хтось встановлює нові рекорди результативності.

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