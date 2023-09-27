Україна

Наставник дніпрян поділився своїми думками після вильоту із Кубку України.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти житомирського Полісся, у якому дніпряни поступилися у серії післяматчевих пенальті.

"У суперника було на один день більше для підготовки, а ми небагато відпочили і готувалися до гри на третій день тим же самим складом. Я задоволений грою, хоча, звісно, не задоволений результатом. Всі хлопці викладалися на полі, у мене ні до кого немає зауважень.

Все буває, але ми рухаємося далі. Попереду наступна гра. Найголовніше, щоб у нас всі хлопці були здорові, а команда у нас гарна і все буде добре", - наводить слова Максимова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що один із лідерів Полісся Назаренко отримав жахливу травму у матчі проти Дніпра-1.