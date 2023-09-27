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Володимир Адамюк поділився своїми думками після вильоту із Кубку України.

Захисник Дніпра-1 Володимир Адамюк прокоментував поразку своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти житомирського Полісся у матчі 1/8 фіналу Кубку України.

"Зрозуміло, що зараз не дуже хороші емоції. Гра більшість часу була під нашим контролем, але її закінчення вийшло для нас невдалим. Суперник почав частіше використовувати подачі, і так вийшло, що забили гол.

У першому таймі у нас було мінімум 2-3 хороші нагоди, аби забити. Не пощастило це зробити.

Пропущений місяць через травму? Спочатку все було добре, а з часом, звісно, фізично стало трохи тяжко. Але все одно почувався, в принципі, непогано. Можливо, зміг би ще зіграти хвилин 5-10, але ж все-таки давалося взнаки те, що пропустив місяць.

У моменті з голом Сваток дав добру передачу, і я мав лише вистрибнути та спрямувати м’яч у ворота. Він віддав гольову у свій день народження. На жаль, не вдалося порадувати його результатом, і ми не пройшли далі.

Травма Назаренка? Я одразу не побачив, що сталося, і вже потім подивився повтор. Виглядало це дуже страшно. Не знаю наразі, який діагноз йому поставили. Бажаю одужання і скорішого повернення на поле.

Ми вилетіли з Кубка України, перед цим – з єврокубків, і маємо зараз робити лише одне: налаштовуватись на перемогу у кожній грі чемпіонату. Будемо прагнути виграти кожен наступний матч", - наводить слова Адамюка прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після кубкової гри поділився головний тренер дніпрян Юрій Максимов.