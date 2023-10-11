Олександр Караваєв висловився щодо повернення до збірної Руслана Маліновського.
Руслан Маліновський та Олександр Караваєв, Getty Images
11 жовтня 2023, 09:59
Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував повернення до національної команди півзахисника Руслана Маліновського.
"Це звичайний робочий момент, якщо ти пару зборів пропустив суто через те, що в тебе не було якоїсь практики.
Якщо ти сильний футболіст – ти все одно повертаєшся до ігрового ритму. І ось у Руслана знову з'явився шанс, бо він мав практику в клубі.
За всіма стежать, чи бачать хто як працює на футбольних полях. Усі мають шанси", – сказав Караваєв в інтерв'ю ВЗБІРНА.
Нинішнього сезону Маліновський провів шість поєдинків у складі Дженоа, в яких відіграв на полі 279 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Україна розпочала повноцінну підготовку до матчу проти Північної Македонії.