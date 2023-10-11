Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Караваєв висловився щодо повернення до збірної Руслана Маліновського.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував повернення до національної команди півзахисника Руслана Маліновського.

"Це звичайний робочий момент, якщо ти пару зборів пропустив суто через те, що в тебе не було якоїсь практики.

Якщо ти сильний футболіст – ти все одно повертаєшся до ігрового ритму. І ось у Руслана знову з'явився шанс, бо він мав практику в клубі.

За всіма стежать, чи бачать хто як працює на футбольних полях. Усі мають шанси", – сказав Караваєв в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість поєдинків у складі Дженоа, в яких відіграв на полі 279 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала повноцінну підготовку до матчу проти Північної Македонії.