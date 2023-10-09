Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр розповів про турнірну ситуацію в групі відбору до Євро-2024.

Захисник національної команди Олександр Караваєв розповів про найближчих суперників та кадрові втрати синьо-жовтих.

"Якщо зараз поглянути на стан справ у світовому футболі, то майже всі команди вирівнюються. Звісно, є топ-5 збірних, але всі намагаються до них підтягнутися. Навіть команди невеликих країн, як-от Ліхтенштейн, Люксембург чи Мальта, піднімають свій рівень. Їхні гравці виступають у чемпіонатах більших країн, тому в них зростає майстерність. З усіма суперниками буде складно, тому треба на кожну гру налаштовуватися як на останню.

У нашій групі така турнірна ситуація, що дуже багато залежить від кожного матчу. Не можна сказати, що два поєдинки треба виграти, а потім десь розслабитися. Треба вигравати всі матчі, щоб зі стовідсотковою впевненістю вийти на друге місце.

Шкода, що з нами наразі немає Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Це наші лідери, тож це велика втрата. Віктор в останніх поєдинках за Жирону і забивав, і віддавав. І Ярмоленко забив... Але сталося як сталося. Навіть попри такі втрати, у збірній велика конкуренція. У гарній формі, наприклад, Олександр Зубков. Приїде Назарій Русин, який може без проблем відіграти на будь-якому фланзі або на вістрі атаки. Щодо мене, то я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене побачить тренерський штаб.

Відсутність лідерів навіть додатково мотивує інших хлопців. До збірної приїжджають всі найкращі на даний момент, найбільш підготовлені і з ігровою практикою. Усі вони можуть допомогти команді. У нас сильний тренерський штаб, який розбирає кожну гру. Нам показують і наші матчі, і матчі суперників. Готуємося ретельно й усе розуміємо. Тобто теоретично й фізично ми повністю готові, а вже на футбольному полі маємо продемонструвати стовідсоткову концентрацію, щоб усе вийшло якнайкраще й реалізувалися тренерські настанови", — наголосив Олександр Караваєв.

Свій найближчий матч команда Реброва проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. Потім буде матч із Мальтою – 17 жовтня.