Україна

Зустріч відбудеться на полі готельного комплексу Emily Resort у Львові.

Донецький Шахтар та львівський Рух проведуть товариський поєдинок під час міжнародної паузи на матчі збірних.

Товариська зустріч відбудеться у неділю, 15 жовтня, на клубній базі львів'ян у Винниках. Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:00 за київським часом.

При цьому обидва клуби транслюватимуть товариську зустріч для вболівальників на каналах YouTube.

Після дев'яти ігор Шахтар набрав 18 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а Рух має 16 балів та четвертий рядок.