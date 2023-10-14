Зустріч відбудеться на полі готельного комплексу Emily Resort у Львові.
ФК Рух
14 жовтня 2023, 13:40
Донецький Шахтар та львівський Рух проведуть товариський поєдинок під час міжнародної паузи на матчі збірних.
Товариська зустріч відбудеться у неділю, 15 жовтня, на клубній базі львів'ян у Винниках. Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:00 за київським часом.
При цьому обидва клуби транслюватимуть товариську зустріч для вболівальників на каналах YouTube.
Після дев'яти ігор Шахтар набрав 18 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а Рух має 16 балів та четвертий рядок.