Україна

Дарійо розповів про свою мрію.

Виконувач обов’язків головного тренера Шахтаря Дарійо Срна згадав, що сказав футболістам перед матчем Ліги чемпіонів проти Антверпена.

"Я знаю, що важкий час, що вболівальників немає, що кожен із них хоче поїхати за кордон і пограти в топклубі, але ми знаємо, що своїми перемогами можемо дати нашим військовим, які захищають країну, дуже великі емоції.

Перед грою в Антверпені я попросив у Патріка дозволу сказати кілька слів. Він мені дозволив, я подякував йому. Я не лізу ніколи до тренерської роботи, якщо я не тренер. Якщо потрібна була моя допомога Йовічевічу, Де Дзербі, Каштру, Патріку або будь-якому іншому тренеру, то я їм сказав у перший день, що я готовий 24/7 і якщо можу допомогти, то я тут.

Футболістам я сказав одну просту річ: щоб вони грали в "шахтарський" футбол і що тут є сектор людей, тисячі українців, які не хочуть жити в Бельгії, але вони змушені жити за кордоном, бо агресор Росія зробила так, щоб наші люди поїхали з України.

Я їм сказав, що ви навіть не уявляєте, які емоції ви можете їм дати вашим футболом. Воно передається дуже легко. І ці кадри, зняті після гри, їх неможливо купити.

Програвали 0:2 та виграли 3:2 – це дозволило людям на 90 хвилин забути про війну, про ракети, про шахеди. І команда Шахтар подарувала їм такі емоції, які неможливо ні купити, ні побачити, а їх можна відчути, якщо ти там. І хочу сказати, що таких людей багато. Може, ми їх не бачимо, але вони – з нами.

Я за два дні отримав стільки повідомлень – із Донецька, з Донбасу, від військових. Я завжди мріяв, щоб я був тренером на Донбас Арені. І люди також про це мріють. Тому я від команди вимагатиму, щоб вони розуміли та знали, скільки своїм футболом, гарним "шахтарським" футболом вони передають емоцій людям, які сьогодні на фронті, які страждають за нашу країну", - цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).