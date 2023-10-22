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Едуард Сарапій поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував майбутній матч 11 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

"Готуємося як до надважкого суперника. Ігри проти таких команд завжди люди дивляться, тому звісно, ми хотіли б гарно себе показати та перемогти. Перерва на матчі збірних пройшла добре: у нас були вихідні, потім були тренування, деякі з них у дворазовому режимі, тому підходимо до матчу проти Динамо готовими як фізично, так і тактично.

Ми вже аналізували дії гравців Динамо, однак ще варто зрозуміти, чи так гратимуть вони проти нас. Там же ще існує проблема із відсутністю Ярмоленка, цілком ймовірно, що з правого флангу з’явиться Беніто. Відтак, зараз думати, як та проти кого діяти ще зарано. Подивимося на їхній склад і тоді визначимося, яку саме модель гри використаємо.

Що змінилося всередині команди з приходом Юрія Максимова? Всередині команди зміни сталися незначні. Просто змінилися вимоги тренерського штабу, тому ми намагаємося грати агресивніше, перебувати у пресингу на половині поля суперника та більше грати першим номером. А загалом, змін не відбулося.

В останніх іграх ми суттєво додали, у нас є позитивний результат, якого ми прагнули. Так, був поганий старт сезону, але поступово ми вирівнюємо своє положення і піднімаємося у турнірній таблиці якомога вище.

У цьому чемпіонаті клас команд став рівнішим. Немає вже явних аутсайдерів і чемпіонат став цікавіше. Та й поточні лідери чемпіонату дарують інтригу. Тому думаю, що і середина, і фініш нинішнього турніру будуть дуже цікавими", - наводить слова Сарапія прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.