Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти київського Динамо (1:1).

"Двоякі враження від гри. Ми поступалися і зуміли відігратися – без сумнівів, це плюс, тому що у нас давненького не було такого, що ми програвали і потім демонстрували характер.

І я дуже вдячний хлопцям, що після того, як пропустили, вони змогли додати і вирівняти гру, але гравці групи атаки Динамо досить майстерні та швидкі – навіть у меншості вони створювали моменти, тому вийшла така напружена гра. Двоякі враження, але я задоволений ставленням хлопців, проявленим характером, бажанням та жагою до перемоги – на сьогоднішній день це головне.

Коли готуєшся до гри, ти розповідаєш, за рахунок яких якостей грає суперник. Готуючись до гри, ми враховували, що може бути така ситуація, коли заб'є Динамо. На жаль, в тому моменті з Тимчиком ми все-таки не змогли перебудуватися і пропустили після того, як неправильно зустріли гравців Динамо.

Залишається неприємний осад через те, що ми готувалися, але трішки втратили концентрацію. Гол вплинув, але, знову-таки, реакція гравців Колоса дуже позитивна, тому що ми вийшли і переламали хід зустрічі. Класно, що наша реакція дозволила відігратися", - наводить слова Вишняка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Динамо.