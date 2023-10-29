Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер луганської Зорі Валерій Кривенцов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:1).

"Дві команди показали якісний футбол. Думаю, глядачам цей матч сподобався. Можу похвалити нашу команду за кількість створених моментів, за самовіддачу, за якість футболу. Але, на жаль, без забитих мʼячів виграти неможливо. В нас немає часу горювати. Треба рухатись далі.

Я дуже емоційний тренер. Мені здалося, що у моменті з голом наш захисник повинен був вибити цей мʼяч.

Стан Вантуха? В мене ще немає точної інформації. Попереду дуже багато відповідальних матчів і Роман нам дуже потрібен. Але в нас є гравці, які зможуть його замінити", - наводить слова Кривенцова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Полісся.