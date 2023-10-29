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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Ми незадоволені результатом, але я не можу сказати, що хлопці зіграли невдалий матч. З першої і до останньої хвилини ми діяли з позиції сили і створювали моменти, але не реалізували їх. Наше завдання – створити боєздатну команду і за 11 матчів у нас лише одна поразка. Не вважаю, що це негативний результат. На гравців непотрібно тиснути, адже зараз вони ще здобувають досвід. Лише так вони потім зможуть претендувати на вищі місця.

Сьогодні ми не забили, хоч і мали моменти – це нестача досвіду, адже у нас молода команда. Залишається лише працювати і рухатись далі. Кожен матч, і вдома, і на виїзді, ми не граємо від оборони, а змушуємо суперників грати другим номером. Якби ми забили гол – була б зовсім інша гра і Олександрії довелося б ще більше розкриватись. Але загалом наші хлопці зіграли добре і я дякую їм за це. Вони продемонстрували той стиль, який сповідує Рух.

Заміни не зіпсували гру. У деяких діях були помилки у всіх гравців – будемо їх виправляти. Кожен матч ми граємо на перемогу і далі на нас чекають непрості суперники. Для Руху важливо, аби наші футболісти грали з позиції сили і цей футбол з часом принесе нам результат. Якщо нам вдасться зберегти склад на наступний сезон, то команда тоді боротиметься на призові місця", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Олександрія.