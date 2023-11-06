Україна

Сергій Пінчук поділився своїми очікуваннями перед грою з Кривбасом.

Тренер житомирського Полісся Сергій Пінчук прокоментував майбутній матч УПЛ проти Кривбасу.

"Кривбас — це досить збалансована команда у всіх лініях. Вони вже не перший рік разом, доволі зіграні футболісти. Це команда з характером, по-перше, по-друге, знову ж таки зіграна та збалансована.

Кривбас має достатньо високого рівня футболістів. Якщо брати захист — це Данило Безкоровайний, за рахунок своїх фізичних якостей, Кожушко — швидкий. Думаю, ці два гравці ведуть гру. Розбирали гру Кривбаса, тому ми чудово знаємо їх сильні сторони, але так само знаємо і слабкі місця. Вважаю, буде дуже цікава гра.

Фізичний стан нашої команди покаже наша наступна гра. Але в цілому ми відновлюємось після Кубку. Вважаю, що все нормально і ми готуємось до дуже доброї гри", - наводить слова Пінчука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся — Кривбас відбудеться сьогодні, 6 листопада, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.