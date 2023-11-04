Україна

Очікувано київську команду підхопив асистент румунського фахівця та легенда "біло-синіх".

Колишній воротар та асистент головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський став виконувачем обов'язків наставника "біло-синіх". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наступного дня після поразки від Шахтаря (0:1) у матчі УПЛ футболісти та адміністративний персонал зібралися на базі команди, де президент клубу Ігор Суркіс подякував Мірчу Луческу, який попрощався з усіма, та представив нового наставника.

Шовковський у статусі виконувача обов'язків головного тренера готуватиме киян до найближчих матчів у чемпіонаті України.

У тренерському штабі легендарного голкіпера працюватимуть Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Нагадаємо, Шовковський вже був виконувачем обов'язків головного тренера, коли наприкінці минулого року Луческу був змушений перенести операцію на нозі.

Після 10 ігор Динамо набрало 16 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого Кривбасу на 10 балів, але у криворіжців на дві гри більше.