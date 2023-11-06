Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Рухом та Оболонню, який розпочнеться 6 листопада о 19:00.

У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі зустрінеться зі столичною Оболонню.

Поєдинок пройде на Арені-Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Кубряк, а за системою ВАР спостерігатиме Андрій Коваленко.

Онлайн-трансляція:

Після 12 ігор Рух набрав 20 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Оболоні – 12 балів та 12 рядок.