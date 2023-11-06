До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Рухом та Оболонню, який розпочнеться 6 листопада о 19:00.
Гравці Руху, ФК Рух
06 листопада 2023, 15:54
У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі зустрінеться зі столичною Оболонню.
Поєдинок пройде на Арені-Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Кубряк, а за системою ВАР спостерігатиме Андрій Коваленко.
Онлайн-трансляція:
Після 12 ігор Рух набрав 20 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Оболоні – 12 балів та 12 рядок.