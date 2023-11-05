Украина: Вторая лига

Завершилися останні три поєдинки 16-го туру Другої ліги.

У рамках шістнадцятого туру української Другої ліги у неділю, 5 листопада, відбулися три матчі.

У львівському дербі перемогу святкували гравці Руху. Всі голи команди забили протягом 8 хвилин другого тайму. У матчі також було два вилучення.

Карпати-2 — Рух-2 1:2

Голи: Сидун, 64 — Довгий, 59, Карабін, 67

Попередження: Фетько, 31, Бойченюк, 37, Сидун, 77, Катрич, 80, Абрамчук, 82, Савчин, 86, Резнік, 87 — Рогачов, 35, Федор, 46, Герега, 57

Вилучення: Фетько, 45+1 — Федор, 49 (обидва — друга жовта картка)

Стрийська Скала втримала здобуту у першому таймі матчу з Кудрівкою перевагу.

Кудрівка — Скала 1911 1:2

Голи: Чепурненко, 51 (пен.) — Пучковський, 21, Авер'янов, 36 (пен.)

Попередження: Тетерук, 78, Сердюк, 90+4 — Гуменяк, 37

Друга команда запорізького Металурга та Тростянець не виявили сильнішого, порадувавши глядачів двома голами.

Металург-2 — Тростянець 1:1

Голи: Ковальський, 56 — Таранушич, 74

Попередження: Ніколишин, 38, Васильченко, 82, Толок, 87 — Бринько, 38, Мизюк, 84

Турнірна таблиця після шістнадцятого туру Другої ліги виглядає наступним чином: