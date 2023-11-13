Україна

Наставник луганського клубу поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Виконувач обов'язків головного тренера луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:2).

"Були складності. Герреро поїхав в збірну, Яцик отримав травму. Треба було, за можливістю, зʼясувати готовність гравців за одне тренування. З кимось ми вгадали, хтось був втомлений.

Коли пропустили швидкий гол, гра змінилася. Нам потрібно було йти в атаку. Немає реалізації. В другому таймі спростили гру. За рахунок тиску зуміли зрівняти рахунок, але залишки негативних результатів, котрі є, не дали змоги добитися позитивного результату. Поки що команді не вистачає психології переможця.

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Могли програти, могли виграти чи зіграти внічию. Звичайно, навіть нічия нас не влаштовувала б. До гравців претензій немає за самовіддачу. Є тактичні проблеми. Але, на мою думку, все ж таки більше психологічних.

Зміна тренерського складу, а ще й два рази, вона завжди не додає стабільності. Можливо, якийсь сплеск емоцій тільки. Кваліфікація у наших футболістів є, настрій також, тому, вважаю що такі результати — тимчасове явище і ми вийдемо з цієї ситуації гідно", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — ЛНЗ.