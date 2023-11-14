Україна

Історична подія для півзахисника Шахтаря.

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко у грі з Дніпром-1 (1:3) провів свій ювілейний, 350-й, матч у чемпіонатах України. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

У складі запорізького Металурга Степаненко відіграв 81 матч та в Шахтарі — 269. Свою першу гру Тарас провів в складі "металургів" 4 березня 2007 року, в гостях проти Динамо (1:3).

Додамо, що Степаненко став уже 15-м гравцем, який підкорив цей гвардійський рубіж в УПЛ.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ