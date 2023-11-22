Україна

Колишній гравець львівського клубу допомагатиме розвивати молоді таланти "жовто-чорних".

Колишній півзахисник та капітан львівського Руху Валерій Федорчук став спортивним директором ДЮСШ "жовто-чорних". Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Не вагаючись відгукнувся на пропозицію керівництва школи, адже хочеться спробувати себе в новій ролі тепер як менеджера. Тут я спробую поділитися своїм великим футбольним досвідом, набутим впродовж довгої кар`єри. Це перший фактор.

Друге, сприятиму розвитку дітей рухівської школи, допомагатиму їм ставати кращими, щоб в майбутньому вони могли продовжувати футбольну кар’єру в системі Руху.

І третє, я буду вчитися і розвиватися, адже в ДЮСШ Рух працюють фахові спеціалісти, які вже мають досвід роботи з молоддю", — сказав Федорчук.

35-річний українець за свою кар'єру провів 45 поєдинків за Рух, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.