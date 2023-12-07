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Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (4:2).

"Ми задоволені перемогою. Добре провели перший тайм, а в другому, в принципі, грали по рахунку, більше контролювали м’яч. Були певні моменти, які ми не реалізували, і в кінці вийшла нервова кінцівка.

Ми задоволені грою в цілому, адже добре діяли як в атаці, так і у захисті. Але ми не реалізували деякі моменти в атаці, тому виникла невпевненість. Пропустили два голи тому, що не встигли накрити суперника в цих епізодах.

Суперник зумів забити другий м’яч, граючи у меншості? Як я вже сказав, у другому ми створювали моменти, але не реалізовували їх. Усі побігли в атаку і, як кажуть, потрапили у полон.

Динамо — Металіст 1925 4:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Для нас кожен матч як фінал, треба вигравати й рухатись від матчу до матчу.

Краще б зіграли з Минаєм — ми не відпочивали, а два дні їхали в поїзді. Можна сказати, десь вибилися з тренувального процесу, адже спершу пропустили передігрове тренування, тому що через сніг ми не потренувалися повноцінно, адже заняття було на штучному полі. А під час гри ми зіграли всього хвилину… Тому тренувальний процес порушився.

Думаю, головний тренер знає, як підготовити команду, а кожен футболіст знає як відновитися та підготуватися до наступної гри", — наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

Раніше своїми емоціями після гри поділився наставник киян Олександр Шовковський.